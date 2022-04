WSJ: Ja juba tulevadki hinnakontrollid

2020. aastal kampaaniat pidades kuulutas Joe Biden, et «see pole Milton Friedmani show enam». Vale! Märtsis 2020 oli rahavaru 16 triljonit, nüüd aga 21,8 triljonit dollarit. Ja ennäe: inflatsioon lendleb 7,9 protsendi peal, tarneketid on pingul, paljud poeriiulid paljad. Friedmani mõttetera, et «inflatsioon on alati ja igal pool rahapoliitiline probleem», paistab ajaproovile vastu pidavat.