WSJ: Pluss-suuruses spordihuvilised soovivad inklusiivset varustust

Tavalisi lühipükse ja T-särke saab Ameerikas üle 16-suuruse vabalt, kuid erivarustus on defitsiitsem. Vibulaskjad ja vehklejad virisevad, et ei leia piisavalt ruumikaid rindkerekaitseid. Suuremõõtmelised ratsutajad ja rattasõitjad otsivad tikutulega sobivaid sadulaid ja polsterdatud pükse. Suusatajad ja lumelaudurid jahivad saapaid, kuhu sääremarjad sisse mahuksid.

«Juba aastaid oleme me rääkinud, kuivõrd naeruväärselt irooniline see on, et kapitalism peab kasulikumaks paksud kehad kõrvale jätta, kui et meie raha sisse kasseerida,» ütles autor ja aktivist Marianne Kirby, kes kehutab kogukamaid kaasamõtlejaid võtma taaskasutusse sõna paks (ingl fat).