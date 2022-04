WSJ: Paljud saavad praegu kõvasti palgalisa. Loe, kuidas samuti jaole saada

Kes palka juurde ei küsi, riskib jääda ilma lisarahast, mille ettevõtted tänavu palgafondi kirjutavad. Tööandjate sõnutsi on 2022. aastaks pandud kõrvale keskmisest palgafondist 3,9 protsenti rohkem, rääkis uuringufirma Conference Board – priskeim protsent alates aastast 2008.

Tööinimeste tempokalt tõusvaid väljaminekuid see tõenäoliselt ära ei kata: USA aastane tarbijahinnaindeks (kauba ja teenuste üleüldine mõõdik) kerkis veebruaris 7,9 protsenti – tempo, millist pole nähtud neli aastakümmet. Samuti ei rehkenda paljud firmad inflatsiooni palgaotsustesse sisse. Seda osalt seetõttu, et kardavad liiga kiiresti reageerida ja üleliia maksta, ütles konsultatsioonifirma Mercer vanemkarjäärinõustaja LaCinda Glover. Veebruaris viis Mercer läbi enam kui 300 USA ettevõtet puudutanud uuringu. 66 protsenti küsitletutest kinnitas, et ei kavatse palgaeelarvet inflatsiooni tõttu ümber teha.