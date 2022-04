WSJ: Kremli keskpankur lammutab omaenda kätetööd

Teatud määral on see Nabiullinal ka õnnestunud. Kärmete kriisimeetmetega aitas ta tõusule pöörata rubla terava languse, mis on tänaseks põhimõtteliselt sõjaeelsel dollaritasemel tagasi. Reedel tõmbas ta erakorralise intressimäära 20 protsendilt 17 peale – märk sellest, et hoiustajad on sularaha väljavõtmise lõpetanud. Mõnede majandusteadlaste sõnutsi võib rubla taastumist siiski pigem Pyrrhose võiduks nimetada, kuna selle suhtes on nüüd kehtestatud niivõrd palju kasutust pärssivaid piiranguid.