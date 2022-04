WSJ: Kuidas kaitsta lapsi suurte tehnoloogiafirmade eest

Esiteks on loomulikult ilmne, et sotsiaalmeedia saitide miljonitest – parasjagu aktuaalsetest – tahkudest ja aspektidest ei jaga keegi mõhkugi. Küsimusi kerkib ju seinast seina, alates poliitikast (väärinfo, lõhestamine, ideoloogiline kallutatus) ja tehnoloogiast (varjatud andmekogumine) kuni juura (kartellindus, sõnavabadus) ning moraali ja eetikani (sõltuvuse tekitamine, privaatinfo kogumine ja müük, pornograafia) välja. See kõik on nii suur ja keerukas. Isegi Mark Zuckerberg on saba jalge vahel metaversumisse pagenud. Visioon visiooniks, minu meelest on see põgenemiskatse.