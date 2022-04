Mitmes sektoris on töötajatel praegu kõvad kaardid pihus. Aga kasuta neid targalt.

«Ära kunagi mine käsi õieli, et mida sina vajad ja miks. Tuleb läheneda sellise nurga alt, et mida firma vajab, ja miks,» ütles enam kui 20-aastase staažiga karjäärinõustaja, The Job Doctori asutaja Tessa White.