WSJ: Sõjaaktsiate Ukraina-lisandiga tuleb olla ettevaatlik

Teisipäeval kukkusid Lockheed Martini aktsiad futuuriturul 3 protsenti – pärast sõjafirma teadet, et tänavuse avakvartali müük on tervet tööstusharu puututanud tarneraskuste tõttu 8 protsenti all. Tuludel õnnestus Wall Streeti ootusi küll ületada, kuid 2022. aasta väljavaadet Lockheed Martin lennukamaks ei värskendanud.