WSJ: Kas su sõpruskond on tugev? Kaeme perra

Käes on haruldane võimalus ehitada oma võrgustik tugevamaks, kui ta pandeemiaeelselt iial oli. Nii mõnigi meist on juba kaks aastat järele mõelnud, mis elus tegelikult tähtis on ja mis tööl ja kodus tõeliselt korda läheb. Sedasama tuleks teha ka sõprussuhete vallas. Keda sa vajad, kes vajab sind? Kust miski logiseb? Mis toimiks kõige paremini?

Eksperdid teavad rääkida, et kõige tähtsam on sõprade kvaliteet ja värvivalik, mitte arv. Uuringud osutavad sellele, et erinevatest maailmadest sõpru omades on meie füüsiline ja vaimne tervis tugevam. Samuti pajatab teadus, et teatud määral aitavad erinevad «tüübid» meil meeleoludega paremini toime tulla, tasakaalus püsida.