WSJ: Vene oligarh, kellel on kõige rohkem kaotada

Kui Venemaa kaks kuud hiljem Ukrainasse tungis, tuli Mordašovil neist aktsiaist taas vabaneda – ning nobedasti. Seekord kandis ta ligikaudu miljardidollarise osaluse Marina Mordašovale, kellega tal on neli nooremat last, näitavad avalikud dokumendid. Sellesama päeva edenedes külmutas EL tema varad Euroopas.

Lääneriigid on lajatanud Vene oligarhidele ridamisi sanktsioone, et neid laostada ja isoleerida. Ehk hakkavad nood siis president Vladimir Putinile pinda käima, et too lõpetaks sõja, loodetakse Läänes.