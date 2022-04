WSJ: Venemaa blokeerib majandusandmeid, varjates Lääne sanktsioonide mõju

Viimastel päevadel on ametivõimud lõpetanud andmete avaldamise riigivõla, kaubandusstatistika ja naftatoodangu kohta. Keskpank on piiranud finantsandmete hulka, mis kohalikel pankadel regulaarselt avalikustada tuleb. Seadusandjad töötavad eelnõu kallal, mis keelaks laenuandjail välisriikidega andmeid jagada.

Laieneva infosulu eesmärk on kaitsta majandust ja kodumaiseid ettevõtteid edasiste sanktsioonide eest, mille sõda Ukrainas Venemaale kaela tõi. Andmepiirangute olukorras ei näe Washington ja Brüssel varasema selgusega, kas nende sanktsioonidel Vene majandusele mõju on – ning kui on, siis milline. Seetõttu on keerukam värskeid sihtmärke valida ja kavandatavaid sanktsiooniraunde peenhäälestada.