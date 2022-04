WSJ: USA eesmärk on nõrgenenud Venemaa

«Me tahame näha Venemaad nõrgenemas sellisel määral, et ta ei saaks teha selliseid asju, mida ta Ukrainasse tungides teinud on,» ütles kaitseminister Lloyd Austin pärast Kiievi-visiiti koos välisministri Antony Blinkeniga – kõrgeimad USA ametnikud, kes pärast Venemaa invasiooni 24. veebruaril Ukraina pealinna on külastanud.

Kõrge USA valitsusametnik ütles pärast Blinkeni ja Austini Kiievist lahkumist reporteritele, et «kuidas iganes see lõpeb, jääb Venemaa palju nõrgemasse positsiooni. Ukraina positsioon saab olema oluliselt tugevam, et mis tahes uusi agressioonikatseid tagasi tõrjuda, kui see kõik kord läbi saab».