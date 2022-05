WSJ: Venemaa avas sõja ja sanktsioonide majandusmõju mahendamiseks rahakraanid

Moskva meetmed – põhifookusega raskustes inimeste ja firmade toetamisel – ei ole analüütikute arvates piisavad, et välistada eelseisvat ajaloolist majanduslangust. Samas saab siit pildi, kuivõrd rikkalikud varud Kremlil sõjamajanduse aegadeks saadaval on.

Alates 24. veebruarist on Putin kirjutanud alla arvukatele kriisiseadustele ning käskinud kiirkorras suurendada väljamakseid pensionäridele, riigiteenistujatele ja vaestele, hoidmaks neid inflatsiooni hammaste eest. Samuti on ta toetanud riiklikult doteeritud laenusid sanktsioonidest räsitud firmadele. Sellised sammud võivad pakkuda päästeliini tehastele, kes importkiipide jms nappuse tõttu tootmise seiskama on pidanud.