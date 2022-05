Suuri dividende maksvate firmade aktsiad on tänavu tuule alla teinud praktiliselt kõigile konkurentidele.

Neljapäeval said kogu turu kukkudes räsida nemadki, kuid esikohta käest ei andnud. Börsifond iShares Core High Dividend, mis 75 sellisel aktsial silma peal hoiab, on tänavu üleval 3,9 protsenti – kaugele maha jääb S&P 500, mis samal ajal 13 protsenti on kaotanud.