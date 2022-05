WSJ: Putini kamraadina võib Xi kaotada Euroopa

Sakslaste värskevõitu kantsleri käimine Jaapanis strateegilist koostööd arutamas on märk, et Berliinis on midagi sügavuti muutumas. Välja võib selle lugeda kohast, kus Scholz käimata jättis: Pekingis. Scholzi eelkäija Angela Merkel väisas Hiinat nagu chicagolased hääletavad – vara ja sageli. Esmakordselt lendas Merkel Pekingisse kuus kuud pärast ametisse astumist ning oma 16-aastase kantsleriajaga jõudis ta käia Hiinas kaks korda sagedamini kui Jaapanis. Et Scholz trendimuutmise märke ilmutab, on märkimisväärne.