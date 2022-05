WSJ: Tänavune turulangus on juba muutnud investorite käitumist

Neljapäevase kukkumise mastaabi ja kõvade kõikumiste tõttu on tõusetunud küsimused suurematest turuprobleemidest, nagu võimenduslaenude läbikukkumine või fondide likvideerimine pärast tõsiseid prohmakaid. Paljud investorid ja analüütikud ütlevad siiski, et laias laastus langesid liikumised kokku turu üleüldise tagasitõmbumisega intressimäära kergituste ootuses. Nad osutasid muu hulgas sellele, et intresside kerkimisest lõikavad reeglina kasu dividendiaktsiad, samal ajal kui tasuta raha päevil populaarsed ja tulusad spekulatiivtehingud luubi alla lähevad.