WSJ: Fedi intressitõstmine on pankadele hea – kui asi masuga ei lõpe

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America ja Morgan Stanley on tänavu pärast pirakaid pandeemiatulusid kõvasti põrunud. Oma 52 nädala tipptasemeist on pangakvartett maas üle 20 protsendi, JPMorgan lausa 28%. Võrdluseks: S&P 500 pudenes 14 protsenti.