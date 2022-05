WSJ: Investor avastab end turult, kus aktsia enam ei valitse

Pärast 2008/2009 finantskriisi olid intressimäärad aastaid niivõrd madalal, et paljude investorite hinnangul tuli korralike kasumite teenimiseks portfelli kõva patakas aktsiaid toppida. Seesugune veendumus osutus niivõrd popiks, et Wall Street talle isegi nime pani: TINA ehk there is no alternatiive – aktsiatele alternatiivi pole. Loomulikult oli aktsiaturg riskantsem näiteks riigivõlakirjadest, mille kupongimaksed aastast aastasse garanteeritud on. Aktsiate tootlused olid aga praktiliselt kõigest turul leiduvast niivõrd palju paremad, et erilist alternatiivi investorid rahapaigutuseks ei näinud.