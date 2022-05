Üks indeks, millega JPMorgan Chase G7-valuutade kõikumisi mõõdab, on tänavu suisa 80 protsendile lennanud. Teine mõõdik, millega euro hüplikust hinnatakse, on novembrist alates enam kui kahekordistunud ning lõviosa tõusust tuli märtsis. Valuutavolatiilsuse turunäitajad hüppavad siis, kui mõni raha rutakalt kukub.

Taolised hinnakõikumised on järjekordne märk sellest, millise segaduse pikaleveninud inflatsioon ja üleilmsed tarneketišokid sel aastal finantsturgudel tekitanud on. Tavaliselt tüüne valuutavahetusmaailm on tõusvate intressimäärade ja Ukraina-invasiooni tõttu pea peale pööratud. Dollar on teinud tormilist tõusu ning WSJ dollariindeks (mis seda teiste valuutade korviga kõrvutab) mullusest 12,5 protsenti kõrgem. Euro on dollari suhtes sukeldunud ligi 14 protsenti, brittide nael sellesama ajaga all 12 protsendi ringis.