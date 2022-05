WSJ: Kui palju sa tegelikult säästad, kui lapsi saamast hoidud?

Ühendriikides nõuab üha jõulisemalt spetsiaalset finantsnõustamist lastetute kasvav armee – kuidas kulutada, säästa ja investeerida. Finantsnõustajad on nõudlusele pihta saanud ning leidub neidki, kes sellele segmendile oma karjääri rajavadki.

Seesugust teed on läinud Jay Zigmont (Water Valley, Missouri). Ilma lasteta inimeste puhul pole elukindlustus ilmtingimata tarvilik, õpetab ta. Hoopis olulisem on invaliidsuskindlustus – paljud tema klientidest on vallalised ning teist sissetulekut tagavaraks pole.