WSJ: Kuidas disainida toodet, mida on lihtne parandada

Aga ärgu see raketiteadus teid ehmatagu: asi ei pea olema keeruline. Tegelikult on lihtne disainida asju nii, et neid saab remontida ega pea minema viskama. Nii hoiab kokku raha ja rämpsugi koguneb vähem. Aktuaalne on see küsimus igasugu igapäevakraamiga, nagu telefonid ja arvutid, aga loetelu oleks vaat et lõputu.