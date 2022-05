WSJ: Miks Hollywood vihkab Räniorgu?

Kas striiming on tipus ära käinud? Netflix minetab tellijaid ja CNN+ sündis surnuna. Kas vaatajad on lõpuks ometi mässu tõstnud? Miski on mäda. Sisu, näib mulle. Raske on leida filmi, seriaali või saadet, kus mingisugust sotsiaalset või poliitilist agendat ei aetaks – «Bridgerton», «Squid Game», «The Handmaid’s Tale»… Isegi Disney, omal ajal peresõbralik, ajab mingit rida. Woke-viirus, ütles Elon Musk.