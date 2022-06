WSJ: Ukraina riigihiid laseb Vene gaasil sõjamöllus voolata

Invasioonist alates on Naftogaz Vene gaasi Ukraina kaudu eurooplastele edasi toimetanud. Ettevõtte pikaaegne, kuid okkaline osadus Gazpromiga on mõlemale maale nii poliitiliselt kui rahaliselt niivõrd oluline, et kraane kinni keerata ei taha kumbki.