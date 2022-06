WSJ: Pistrike rahuldamiseks peab EKP nad esmalt reetma

Võlakirjaturgude torminädal on näidanud, kuivõrd keerukas on kergitada intressimäärasid, ilma et euroala äbarikriikides võlakirjade müügilaine vallanduks. Nädalavahetuse lähenedes katsus EKP küll toonitada, et teeb probleemiga tegemist, taasinvesteerides paindlikult oma aeguvaid võlakirju. Kuid tulejõudu polnud selles sõnumis kaugeltki piisavalt. Nii tuligi keskpankureil kolmapäeval kriisikoosolek kokku kutsuda.