WSJ: Putin lajatas Lääne pihta, kõneles sanktsioonide tagasilöögist

Putin tunnistas, et kerge Venemaa majandusel sanktsioonitule all olnud pole. Vene turult on taandunud sajad Lääne ettevõtted, sihikule on võetud kõrgeid poliitilisi, religioosseid ja ärifiguure eesmärgiga isoleerida Venemaa globaalsest finantssüsteemist. Inflatsioon on kerkinud üle 16 protsendi, märkis ta.