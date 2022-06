WSJ: Majanduslanguse risk sõltub sellest, milliselt pankurilt küsida

USA majandus on üks ilusate numbrite ja häiresignaalide segapuder. Töötusmäär on 3,6 protsenti ehk rekordmadaluse piirimail. Tarbijakulutused ja tööstustoodang on tugevad aasta algusest saati. Olemasolevate kodude müük aprillis küll aeglustus, kuid eluasemehinnad tõusevad edasi. Ja ikkagi vilgub ohumärke, et majanduslangus on liikvel.