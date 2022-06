WSJ: Kuidas töökoht alles hoida või veelgi etem leida, kui majanduslangus peaks tulema

Läinud nädalal teatas Tesla, et koondab oma valgekraedest 10 protsenti. Kaadrit harvendama või värbamist pausile panema on hakanud Netflix, Carvana, Robinhood ja teised. Majanduslanguse eest on hoiatanud mitmed suurpankurid. Tööandjate ja värbajate sõnutsi võib täheldada, kuidas alles äsja lisatasu ja edutamist nõudnud palgalised end nüüd vabatahtlikult appi pakuvad – juhuks kui turg tigedaks pöördub.