WSJ: Saksa idülli lõpp

Asi käis väga kähku. Alles aastal 2020 oli vaat et terve maailm samal lainel Saksamaa rahuloleva arusaamaga, et neil on parim majandusmudel planeedil, jalge all ambitsioonikaim roheteekond ning valitsusportfellid pungil perfektseimat välispoliitikat, mis riigile üliodavalt rahu, julgeoleku ja rahvusvahelise populaarsuse tagab.

Kõik see oli illusioon. Saksa majandusmudel põhines ebarealistlikel maailmapoliitilistel eeldustel ning praeguses nõiakatlas see ilmselt ellu ei jää. Saksa energiapoliitika on paras kaos, särav eeskuju kogu maailmale, mida mitte teha. Väärtuspõhise välispoliitika reputatsioonisse on löönud sügavaid mõlke Ukraina-abiga kõhelemine. Ning nende julgeolekueksperdid on pidanud tunnistama tohutult ebameeldivat tõde: agressiivse Venemaaga silmitsi seistes sõltub Saksamaa (nagu üleüldiselt kogu Euroopa) täielikult Ameerika Ühendriikidest. Ajal, mil USA välispoliitiliselt üha enam Aasiale keskendub ning mõlemas parteis isolatsionism juuri ajab, jääb Saksamaa turvamine kogunisti Donald Trumpi hea tahte varna, kui too 2025. aastal Valgesse Majja peaks naasma.