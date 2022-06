WSJ: Troostitul turul säravad tähtedena tarbijaaktsiad

Turust tervikuna on mööda tuhisenud näituseks õlle, šokolaadi ja purgisupi valmistajad. Molson Coors Beverage on tänavu üleval 19, Hershey ja Campbell Soup vastavalt 14 ja 11 protsenti. Taustaks sellele on S&P 500 teinud 18 protsenti langust.