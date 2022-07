WSJ: Kui Putin oleks naine…

Me elame magedate sookildude ajastul ning Briti peaminister Boris Johnson on andnud omapoolse panuse. Juunikuus G7 ja NATO tippkohtumiste vahel Saksa meediale esinedes pudenes tema huulilt järgmine mõttetera: «Kui Putin oleks naine, mida ta ilmselgelt pole, aga kui oleks, siis mina tõesti ei usu, et ta sellise hullumeelse macho-sõja ette oleks võtnud, sellise invasiooni ja vägivalla. Kes toksilise maskuliinsuse täiuslikku näidet otsib, vaadaku mis tema Ukrainas teeb.»