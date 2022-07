Vastupidi samuti: üleliia ei või usaldada indikaatoreid, mis meile väidavad, et languserisk veel väga väike on.

Pandeemia moonutas majandust märkimisväärselt ning kuigi Covidi-mured on taandunud, on mitmed neist moonutustest tänaseni alles. Töökohti on Ühendriikides siiani pandeemiaeelsest vähem, kuid kuna paljud pole ikka veel tööturule naasnud, on töötusmäär enam kui 50 aasta rekordmadaluste lähistel. Kasinamad kulutused ja valitsuse abirahasadu võimaldasid majapidamistel enneolematul kombel säästusid soetada. Föderaalreservi numbrite valguses olid raha ja selle ekvivalentide hoiused tänavu avakvartalis 30 protsenti suuremad kui kaks aastat tagasi.