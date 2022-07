WSJ: Hyundai ja Kia kutsuvad Tesla joonele. Järge ootavad hiinlased

Viimane kord pöörasid globaalinvestorid Hyundaile suuremat tähelepanu päevil mil too Apple’ile elektriautode ehitamise kõnelusi pidas. See plaan vedu ei võtnud, kuid Lõuna-Korea konglomeraadi konkurentsijõud on ainult kasvanud. Mis võib pakkuda malli Hiina firmadele, kes samalaadseid globaalseid ambitsioone hellitavad.