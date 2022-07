WSJ: Viisteist viisi, kuidas inflatsiooniga hakkama saada – ja sellest isegi kasu lõigata

Juunikuine inflatsioon oli Ameerikas 9,1 protsenti ehk 41 aasta kõrgeim ja hullem kui mais (8,6 protsenti), mil Föderaalreserv lõpuks poliitikat karmistama asus. Ülalpool 6 protsendi piiri on USA inflatsioon nüüdseks lennelnud 9 kuud jutti. Fedi 2-protsendine sihtmärk on kaugele-kaugele maha jäänud.

Hinnatõusu tarbijad küll kontrollida ei saa, kuid siiski on asju, mida teha – või mitte teha –, et selle mõju oma rahataskule, eelarvele ja investeeringutele leevendada. Mõnede nippidega võib end inflatsiooniperioodi lõpuks isegi paremale positsioonile manööverdada. Me küsisime finantsnõustajatelt, majandusteadlastelt ja teistelt, millised oleksid nende soovitused toimetulekuks. Neid siis järgnevalt lugeda võitegi.