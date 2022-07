WSJ: Euro ja dollari pariteedi poliitiline agoonia

Üksnes osaliselt käib see kommentaar vahetuskursi pihta, kuigi see on peamine põhjus, miks maailm praegu Euroopa ühisrahale tähelepanu pöörab. Neljapäeval langes euro allapoole pariteeti USA dollariga, esmakordselt alates aastast 2002. Kukkumine on terav – alles aasta alguses maksis euro 1,14 dollarit.

Aga see on sümptom. Mille psühholoogiline tagamaa on see, kuidas euro fundamentaalne eesmärk meie silme all paigast on nihkumas.