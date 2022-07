WSJ: Föderaalreserv valmistub kergitama intressimäära järjekordse 0,75 protsendipunkti jagu

Mõned osutasid märkidele majanduse jahtumise kohta ning rõhutasid, et rahapoliitika karmistamine käib niigi ajalooliselt tormilises tempos. «Üle pingutada ei tohi. 75-baaspuntine tõste on tohutult suur, kallis rahvas,» ütles Fedi intressikomitee liige Christopher Waller neljapäevasel konverentsil Idahos. «Ärge öelge, et kui me sajaga ei sõida, siis me oma tööd ei tee.»