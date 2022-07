WSJ: Kuidas halb ülemus üle elada

Niikaua kui tööl on käidud, on alluvaid ka alandatud. Ning nende viimase aja sagedaste töövahetuste keskel kogetakse vahel ka kahetsust. Talendijahi keeristes on tihtilugu uusi ja läbi katsumata mänedžere edutatud ning samal ajal värbamist kiiremaks kruvitud, et rahvast rivaalide eest ära napsata, ütles Cate Luzio personalifirmast Luminary.