WSJ: Hispaania ja Portugal seisavad vastu Brüsseli plaanile kärpida gaasikasutust

Vastuseis võib põhjustada probleeme Euroopa Komisjonile, kes käis sel nädalal välja kondikava eelseisvateks külmakuudeks ilma piisava hulga Vene gaasita. Ettepanekus kutsutakse kõiki Euroopa Liidu liikmesriike kärpima oma gaasikasutust 15 protsendi jagu alates augustist. Komisjon andis mõista, et kriisiolukorras võidakse teha need piirangud kohustuslikuks.

Expresso veergudel reageeris ettepanekule Portugali energiaminister. Minister selgitas, et põua tõttu on piiratud Portugali võimalused genereerida hüdroenergiat, mistõttu kasutatakse elektritoodanguks suuremal määral maagaasi. Ta ütles, et kavandatavad gaasikärped võiksid tuua Portugalis kaasa elektrinappuse. Hispaania ütles omalt poolt, et kasinuskava tähendaks sealsete tarbijate jaoks ebaproportsionaalseid ohvreid.