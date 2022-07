WSJ: Keskpank, kelle kätes on riikide saatus

See on üks eriskummaline segu bürokraatiast, oligarhiast ja plutokraatiast, mis ennast nookraatiaks nimetada armastab – tarkade valitsus. Nüüd on meil uut terminit tarvis. Selle kohta, kui keskpankurid valitsevad. Sest Euroopa on teel EKP ametnike valitsuskepi alla.