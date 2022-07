WSJ: Iraani tuumadiili surmatõmblused

Detsembris ütles USA välisminister Antony Blinken pressile, et «me ei luba Iraanil kõnelustelauas venitada ja aega võita, samal ajal oma programmiga edasi liikudes». Iraani see ei heidutanud ning nii venitamist kui tuumaarendust on nad naerusuiselt jätkanud. Läinud nädalal ütles Briti luurepealik reportereile, et Iraan on otsustanud Ameerika tingimused leppega taasliitumiseks tagasi lükata, kuid laseb läbirääkimistel rõõmuga edasi vinduda. Nagu sedastas samal ajal Rahvusvahelise Aatomiagentuuri (IEA) peadirektor Rafael Grossi, on Iraagi tuumaratsu lausa galopile läinud.