WSJ: Sanktsioonid suruvad venelaste sõrmed sügavamale suvilamulda

«Naeruväärselt kõrgele on hinnad roninud, paras katastroof. No me siis kõplame seal aias, koidust ehani,» rääkis naine.

Suvi suvilas – vene peredele on see ammune armastatud rituaal. Tänavu torkab näpud mulda varajasest arvukam rahvahulk, et tõusvad toiduhinnad tasa teha. Juunikuist aastapõhist toiduinflatsiooni tuli Venemaal 19,1 protsenti, esirinnas on sammunud suhkur (48%) ja makaronid (28%).