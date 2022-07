WSJ: EKP ebamäärane TPI võib võimendada võlakirjalõhet

See omakorda võib tähendada, et raskemas võlaikkes riikide, nagu Itaalia, Hispaania või Kreeka riigivõlakirjade tootlustel lastakse kasvada ning nende lõhel Saksa omadega laieneda seni, kuni EKP sekkub.

«Ilmselt on TPI mõnes mõttes ka kasulik, kuid lõppkokkuvõttes on [lihtsalt] tegemist EKP nõukogu otsustusõigusega [millal kedagi hädast välja aidata], mis tähendab seda, et lõhekriis võib mõnevõrra võimenduda, enne kui vallandub ehk aktiveerub see instrument,» ütles Muzinich & Co investeerimisstrateegia direktor Erick Müller.