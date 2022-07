WSJ: Hunter ja Joe Biden vajavad Trumpi

Paljud on unustanud, et Trumpi palju tümitada saanud telefonikõne Ukraina presidendile põhines The New York Timesi, New Yorkeri, ABC Newsi ja muu peavoolumeedia põhjalikul kajastusel Hunter Bideni jamadest – mis aga jalamaid lõpetati ja mida isegi aktiivselt alla suruma hakati niipea, kui vanemast Bidenist tõusis meedia Trumpi-vastane tšempion.