WSJ: Euroopa söepalavik on pidu kaevurite tänavas

End Vene söest võõrutav Euroopa on pöördunud Colombia ja paljude poole Lõuna-Aafrikast Austraaliani pakilise palvega: müüge meile rohkem sütt. Aasta alul 134 dollarit tonnist maksnud maavara läheb nüüd kaubaks kuni 400 dollariga tonn, mistõttu kaevandajad hagu annavad ja kaevurikülad buumiaegu naudivad.

«Praegu on väga head ajad,» ütles kaevur César Pardo, kelle palk paari nädalaga kolmekordistunud on. «Tänaste hindadega on kõikidel palju tööd, kõige väiksematest [kaevandustest] kõige suuremateni välja.»