WSJ: Bayerische Motoren Werke vilgutab ohutulesid

Veelgi murettekitavam on aga ehk see, et BMW mainis ka tellimuste kukkumist kõrvutades mullusega. Nad usuvad, et aasta lõpuks olukord normaliseerub, pidades eriliselt silmas Euroopat. Mis näikse kinnitavat muresid tarbijanõudluse tumenevast väljavaatest. Börsipäeva hakul langes sakslase aktsia selliste sõnade peale 6 protsenti – tegemist oli tõesti ebatavalise sammuga ettevõtte jaoks, kes tavaliselt avaldab arvusid konkurentidest hiljem ning armastab esitleda end kui igavalt usaldusväärset tegijat.