WSJ: 400 000 dollarit juhiabile. Aga teed ka kõike, mis vaja

Tööjõunappus närib paljusid ärisid ning pole jätnud puutumata ka ultrarikkaid, kes peavad taas tõdema, et hääd naist on raske leida. Ühelt poolt otsitakse juhiabisid, kes oleks ühtviisi võimelised juhatuse koosolekuid korraldama ja autojuhte-koduabilisi kamandama. Teiselt poolt ihaldatakse kõlavamat tiitlit: Personalijuht!

Tegemist on ametiga, mis eeldab harvaesinevat kombinatsiooni kompetentsist ja alandlikkusest. Üks agentuur ütles mulle, et otsib doktorikraadiga inimesi tööle, kus tuleb tipptasemel administreerida ja kohvigi serveerida. Suurlinnades nagu New York või Los Angeles räägitakse selliste liigharitud abiliste puhul tavaliselt 200 000 dollarist aastas. Aga kes on tõestanud, et tõesti suudab ka kõige hõivatuma inimese elu lilleaiaks harida, võib teenida oma bossi iga vajaduse täitmise eest 300 000, isegi 400 000 dollarit, räägivad personalispetsialistid.