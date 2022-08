Augustis 2021 avaldatud teadustöös avastas tarbijakäitumise psühholoog Sarah Mittal, et müügimehe habe sisendas potentsiaalsetele ostjatele tema suhtes rohkem usaldust ning tehinguni jõudmine oli tõenäolisem.

Esimesel kohtumisel müügimehega ei tea me temast peale välimuse suurt midagi, ütles dr Mittal, «ning seetõttu otsime me otsekohe visuaalseid võtmeid selle kohta, kas nad on professionaalsed… ja kas neid saab usaldada».