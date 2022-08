WSJ: Värske voldik Galaxy Z Fold 4 testib priiskaja valuläve

Tänavuse avapoolaastaga on nutitelefonide müük mullusest 8 protsenti all. Paljuski on põhjuseks inimeste inflatsioonitundlikkus ja tumenev majandusväljavaade, ütles uuringufirma Counterpoint Research. Nad lisasid, et kõige kõvemini kukkus odavtelefoniturg.