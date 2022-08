WSJ: Võtmejõgede kriitiline kuivus süvendab eurooplaste energiahäda

Saksamaal on otsi andmas Rein. Hinge vaaguvad söe ja tööstuskaupade tarned, nädala lõpuks võib enamike pargaste jaoks läbimatuks muutuda võtmetähtsusega jõelõik.

Prantsusmaal on Rhône ja Garonne liiga soojad, et tuumareaktoreid jahutada, langetades seeläbi tootmismahtu. Ida-Euroopa on hädas Doonauga, mis tõrgub toimetamast Ukraina teravilja.