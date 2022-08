WSJ: Tänavu uut telefoni ei osta? Vaatame, kuidas vana kauem elus hoida

Aga need vidinad, mille nad meile viimase paari aastaga maha müünud on, töötavad veel kenasti ning rahatasku rõõmustab, kui me neid ära viskama ei kiirusta. Ja kaasa laulab me kallis planeet.

Telefonid on vintskemaks muutunud. Enamik uuemaid mudeleid, isegi odavamaid, elab kogemata kombel basseini sulpsatamise ilusti üle. Nende kogukamad akud peavad pikemalt vastu, kõvem on ekraaniklaas. Kui sa just volditavatele üle ei taha hüpata – mida me veel ei soovita –, on uus mudel eelnevaga vaat et äravahetamiseni sarnane.