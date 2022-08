WSJ: Ennevanasti peeti tekstisõnumit turvatsitadelliks. Nüüd nõrkuseks

Kahetasemeline autentimine ehk MFA tagab süsteemikaitsele lisakihi, nõudes kasutajatelt identiteedi tuvastamiseks enamat kui parooli. Tihtilugu tähendab see tekstisõnumiga saadetud kinnituskoodi. Asjatundjad hoiatavad aga, et sellised süsteemid on tempokalt iganemas.