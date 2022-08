WSJ: Sadamad on umbes, jõulutarned noateral

Tarneketid pole pandeemiast täielikult taastunud tänaseni – päevadest, mil meritsi tarnitav tavaar hilines ning laevahindadele tiivad tekkisid. Nüüd on transporditasud küll langemas, kuid kaup Euroopa ja Ameerika sadamais ikkagi kinni kiilunud.

«Laevad on ikka veel õnnemäng,» ütles Abbie Durkin, kelle poekett Palmer & Purchase pakub New Yorgis daamirõivaid ja peeneid aksessuaare. «Meie toome terve talvekollektsiooni lennukitega, et kõik kindlasti enne jõule pärale jõuaks.»